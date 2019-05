La Serie A touche à sa fin. Après le nul entre Frosinone et le Chievo 0-0 un peu plus tôt dans la journée, Naples se rendait à Bologne. Déjà assurés de terminer 2e du championnat, les Partenopei ont joué pour l’honneur. Carlo Ancelotti en a profité pour aligner une équipe remaniée, qui s’est finalement inclinée 3-2.

Bologne a pris un break d’avance par des buts signés Santander (43e) et Dzemaili (45e) juste avant la pause. Les Napolitains ont ensuite fait le plus dur en revenant au score grâce à Ghoulam (59e) et Mertens (77e) mais dans les dernières minutes un nouveau but de Santander offrait la victoire aux locaux. Avant les matches de demain, les Rossoblù sont 10es.