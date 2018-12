Avec la victoire de l’Inter, Naples se devait de s’imposer pour conserver son avance. Les hommes de Carlo Ancelotti, dauphin de la Juventus, jouaient sur la pelouse de Cagliari, 13e du championnat, incapables de gagner depuis 5 matches. En face, Naples restait sur un revers en Ligue des Champions contre Liverpool (1-0). Et en toute fin de match, Milik a délivré les siens (0-1).

La première mi-temps était marquée par deux grosses occasions de Cagliari. En effet, Farago (12e) et Farias (42e) mettaient en difficulté Naples. Cependant, au retour des vestiaires, les visiteurs mettaient une grosse pression et ni Fabian Ruiz (48e), ni Milik (50e, 63e), ni Zielinski (69e) ne parvenaient à trouver la faille. Et finalement, dans le temps additionnel, Milik déclenchait un coup-franc splendide qui terminait dans la lucarne (0-1, 90e+1). Naples reste 2e et garde son avance sur l’Inter.