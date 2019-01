La 18e journée de Liga nous réserve un superbe dimanche de football. Avant les rencontres du Real Madrid et du Barça face à la Real Sociedad et Getafe, on a droit à un superbe choc entre Séville et l’Atlético de Madrid, respectivement troisième et deuxième du championnat espagnol.

Côté sévillan, on notera la titularisation du Français Joris Gnagnon, peu utilisé jusqu’ici, alors que Roque Mesa remplace le suspendu Franco Vazquez. Chez les Colchoneros, c’est assez classique même si Saul est encore aligné en tant que latéral gauche en raison des absences.

Les compositions

Séville : Vaclik - Gnagnon, Carriço, Sergi Gómez - Navas, Roque Mesa, Banega, Escudero - Sarabia, André Silva, Ben Yedder

Atlético de Madrid : Oblak ; Juanfran, Savic, Godín, Saúl ; Koke, Rodrigo, Thomas, Lemar ; Griezmann, Correa.