Evénement lors de cette 35e journée de Premier League. En effet, alors que les deux matches au programme (Tottenham-Brighton et Watford-Southampton) viennent de débuter, le joueur de Southampton, Shane Long, est entré dans l’histoire.

Auteur de l’ouverture du score sur le terrain de Watford après seulement sept secondes de jeu, l’attaquant irlandais âgé de 32 ans vient tout simplement d’inscrire le but le plus rapide de l’histoire de la Premier League !

0.07 - At just seven seconds, Shane Long's strike against Watford is the fastest ever scored in @premierleague history. Record. #WATSOU

— OptaJoe (@OptaJoe) 23 avril 2019