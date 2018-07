Selon le journal britannique The Sun, l’entraîneur de Southampton, Mark Hugues, n’a pas retenu Sofiane Boufal et Guido Carrillo pour le stage de pré-saison des Saints en Chine. Un choix fort du coach gallois, qui signe, sans doute, les départs dès cet été de ces joueurs achetés à prix d’or. Acheté en janvier à l’AS Monaco, l’Argentin (0 but en 10 rencontres) pourrait déjà quitter le club du sud de l’Angleterre. Selon Skysports, il pourrait être prêté dans les prochains heures à Leganes en Espagne !

Boufal lui a été recruté en août 2016. Le Marocain de 24 ans, non retenu pour le Mondial russe, paye son manque d’investissement à l’entraînement. Certains clubs de Ligue 1 (Bordeaux, Marseille) et de Premier League (Leicester) sont déjà sur les rangs.