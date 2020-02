Le nom de João Palhinha n’est sans doute pas inconnu des fidèles suiveurs du mercato. Cet hiver, le milieu de terrain portugais était annoncé dans le viseur de l’Olympique Lyonnais et de l’Olympique de Marseille, et plus tôt, ça parlait aussi de lui du côté du LOSC et des Girondins de Bordeaux. Mais le Lusitanien ne poursuivra pas sa carrière en France.

Selon A Bola, le joueur de 24 ans du Sporting Braga, qui fait partie des meilleurs joueurs du championnat cette saison, veut évoluer au sein du club à qui appartiennent ses droits, le Sporting Portugal. Il sera donc de retour à Lisbonne dès la fin du mois de juin.