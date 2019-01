En ce mois de janvier, les joueurs libres de tout contrat en juin prochain font énormément parler puisqu’ils peuvent dès à présent choisir leur futur club de leur choix. Au Portugal, c’est le cas de Jérémy Mathieu.

A 35 ans et après un an et demi passés au Sporting Portugal, le défenseur français va bientôt dire adieu aux Leoes. Record annonce en effet que le Sporting a décidé de ne pas lever l’option pour prolonger le bail du défenseur jusqu’en 2020.