Quatrième et dernier du groupe K de cette Ligue Europa, le Stade Rennais joue son avenir européen ce jeudi avec un match en Ukraine contre le Dynamo Kiev (18h55). Pour cette quatrième rencontre de C3, Sabri Lamouchi a décidé de titulariser Hatem Ben Arfa. Recruté cet été, l’ancien joueur du PSG était notamment resté sur le banc le week-end dernier contre Caen.

Le natif de Clamart, qui hérite également du brassard de capitaine, est associé à Ismaïla Sarr en attaque dans le 4-4-2 rennais. Devant Koubek qui prend place dans le but, Traoré, Da Silva, Nyamsi et Bensebaini composent la défense. En ce qui concerne l’entrejeu, Zeffane, Will Poha, Léa-Siliki et Bourigeaud ont été choisis.

Les compositions officielles

Dynamo Kiev : Boyko - Kedziora, Burda, Kadar, Mykolenko - Tchê - Sidcley, Shaparenko, Buyalskiy, Tsygankov - Verbic

Stade Rennais : Koubek - Traoré, Da SIlva, Nyamsi, Bensebaini - Zeffane, Will Poha, Léa-Siliki, Bourigeaud - Ben Arfa, Sarr