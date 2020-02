Le Stade Rennais s’accroche à sa troisième place. Victorieux de Nîmes le week-end dernier (2-1), les hommes de Julien Stéphan ont enchaîné en l’emportant au Stadium face à Toulouse (2-0). Des buts de Bourigeaud et Maouassa qui ont permis au club breton d’enregistrer sa quatorzième victoire de la saison. Interrogé à l’issue de la rencontre, Julien Stéphan n’a pas caché sa satisfaction sur le résultat obtenu par ses joueurs.

« C’est très positif de s’imposer ici. C’était l’objectif que l’on s’était fixé. On continue notre bonhomme de chemin même si rien n’est acquis car les écarts sont trop faibles. On aurait pu tuer le match en première période et si on avait su enfoncer le clou à ce moment-là, nous nous serions offerts une fin de match plus tranquille. On a été un peu trop passifs en seconde. On a encore des choses à améliorer mais ce sont trois points qui font du bien, » décrypte ainsi le technicien rennais. Prochaine étape pour le Stade Rennais, la réception de Montpellier le 8 mars prochain au Roazhon Park.