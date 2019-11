Bien qu’ayant subi l’ouverture du score par l’intermédiaire de Serhou Guirassy, le Stade Rennais s’est finalement repris et a remporté la rencontre face à Amiens (3-1) comptant pour la treizième journée de Ligue 1. Une deuxième victoire en deux matches qui permet aux Bretons de prendre la dixième place au classement, mais surtout qui a vu Raphinha inscrire son premier but sur penalty après que Benjamin Bourigeaud et M’Baye Niang aient décidé de lui laisser.

Le Portugais s’est exprimé sur cette première réalisation après la rencontre en mettant en avant le fait qu’il a apprécié le geste. « J’attendais ce but, j’ai parfois été un peu nerveux mais je me suis senti confiant pour le penalty. Ça montre que l’équipe est unie » a-t-il expliqué.