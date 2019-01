Après la qualification de l’En Avant de Guingamp hier pour la finale de la Coupe de la Ligue, la deuxième demi-finale entre Strasbourg et Bordeaux. A domicile, les Alsaciens s’articulent en 3-5-2 avec Bingourou Kamara dans les cages et une charnière composée de Lamine Koné, Stefan Mitrovic et Pablo Martinez. Kenny Lala et Anthony Caci évoluent en tant que pistons tandis que Ibrahima Sissoko, Youssouf Fofana et Adrien Thomasson se retrouvent au cœur du jeu. Enfin, Lebo Mothiba et Ludovic Ajorque se retrouvent en pointe de l’attaque.

De son côté, Bordeaux s’organise en 4-2-3-1 avec Benoît Costil dans les buts. Le gardien international français est épaulé en défense de Youssouf Sabaly, Jules Koundé, Pablo et Maxime Poundjé. Otavio et Jaroslav Plasil forment le double pivot derrière Yann Karamoh, Younousse Sankharé et Samuel Kalu. Jimmy Briand se retrouve en pointe de l’attaque des Girondins.

Les compositions :

RC Strasbourg : Kamara - Koné, Mitrovic, Martinez - Lala, Sissoko, Fofana, Thomasson, Caci - Mothiba, Ajorque

Bordeaux : Costil - Sabaly, Koundé, Pablo, Poundjé - Otavio, Plasil - Karamoh, Sankharé, Kalu - Briand