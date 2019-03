Après des parcours probants où ils sont écartés tous les favoris (Paris Saint-Germain, AS Monaco, Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais et Lille OSC), le Racing Club de Strasbourg et l’En Avant de Guingamp se retrouvent en finale de la Coupe de la Ligue. Les Alsaciens s’organisent dans un 3-5-2 avec Bingourou Kamara dans les cages . Lamine Koné, Stefan Mitrovic et Pablo Martinez sont logiquement alignés en défense tandis que Kenny Lala et Anthony Caci évoluent en tant que pistons. Aligné en tant que sentinelle, Sanjin Prcic et épaulé par Ibrahima Sissoko et Adrien Thomasson dans l’entrejeu. Enfin, Lebo Mothiba et Ludovic Ajorque forment le duo d’attaque.

De son côté, Guingamp veut remporter la première Coupe de la Ligue de son histoire et présente un 4-3-3 ambitieux. Marc-Aurèle Caillard prend place dans les buts derrière une défense constituée de Cheick Traoré, Jérémy Sorbon, Christophe Kerbrat et Pedro Rebocho. Aligné en tant que sentinelle, Lebogang Phiri peut compter sur Ludovic Blas et Didier Ndong au cœur du jeu. Enfin, Nicolas Benezet et Marcus Thuram prennent les ailes tandis que la pointe de l’attaque est occupée par Nolan Roux.

Les compositions :

Strasbourg : Kamara - Koné, Mitrovic, Martinez - Lala, Sissoko, Prcic, Thomasson, Caci - Mothiba, Ajorque

Guingamp : Caillard - Traoré, Sorbon, Kerbrat, Rebocho - Blas, Phiri, Ndong - Benezet, Roux, Thuram