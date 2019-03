La 28e journée de Ligue 1 débute aujourd’hui avec un match entre le Racing Club de Strasbourg et l’Olympique Lyonnais. À domicile, les Alsaciens s’organisent dans un traditionnel 3-5-2 avec Matz Sels dans les cages. Le portier belge est épaulé par Lamine Koné, Stefan Mitrovic et Pablo Martinez en défense. Les rôles de pistons sont assurés par Kenny Lala et Anthony Caci tandis que Sanjin Prcic, Youssouf Fofana et Adrien Thomasson trouvent place dans le cœur du jeu. Le duo d’attaque est composé de Nuno Da Costa et Ludovic Ajorque.

De son côté, l’Olympique Lyonnais présente une équipe ambitieuse malgré un léger turn-over en vue du huitième de finale retour de Ligue des Champions qui se déroulera mercredi face au FC Barcelone (à suivre sur notre live commenté). Anthony Lopes trouve place dans les buts derrière Kenny Tete, Marcelo, Jason Denayer et Ferland Mendy. Lucas Tousart, Pape Diop et Houssem Aouar évoluent au cœur du jeu alors que Maxwel Cornet et Martin Terrier évoluent en soutien de Moussa Dembélé.

Les compositions :

Strasbourg : Sels - Koné, Mitrovic, Martinez - Lala, Thomasson, Prcic, Fofana, Caci - Da Costa, Ajorque

Olympique Lyonnais : Lopes - Tete, Marcelo, Denayer, Mendy - Tousart, Diop, Aouar - Cornet, Dembélé, Terrier