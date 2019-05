En ouverture de la 35e journée de Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg (10e, 45 points) accueille l’Olympique de Marseille (6e, 54 points) à la Meinau. Sur une série de quatre matches sans victoire, les Strasbourgeois tenteront de se racheter ce soir devant leur public. En face, les Phocéens, battus par le FC Nantes dimanche (1-2), n’ont plus le choix et devront s’imposer pour garder un espoir de se qualifier pour une compétition européenne.

Pour cette rencontre, Thierry Laurey conserve son 5-3-2 mais change trois joueurs par rapport au match nul face à Amiens (0-0). Koné, Fofana et Da Costa sont titulaires. Dans les rangs marseillais, Rudi Garcia sort un 4-2-3-1 mais avec trois changements après la défaite contre les Canaris. Blessé et absent, Sarr est remplacé par Rami qui prend position en charnière centrale, Sakai revenant à droite et Kamara passant à gauche. Dans l’entrejeu, Strootman est préféré à Sanson pour accompagner Luiz Gustavo, tandis que Lopez remplace lui Payet.

Les compositions officielles

Strasbourg : Sels - Lala, Koné, Mitrovic, Caci, Carole - Sissoko, Martin, Fofana - Ajorque, Da Costa

OM : Mandanda - Sakai, Rami, Caleta-Car, Kamara - Strootman, Luiz Gustavo - Germain, Lopez, Ocampos - Balotelli