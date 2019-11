La onzième journée de Süper Lig a débuté ce samedi. L’une des rencontres opposait Gençlerbirliği à Kayserispor. Si les locaux se sont imposés (2-1), le but inscrit par les visiteurs n’a rien d’anodin. En effet, alors qu’il est entré en jeu peu après l’heure de jeu, Emre Demir s’est offert le but de l’égalisation dix minutes plus tard.

Cependant, la réalisation du milieu offensif bat les records. En effet, du haut de ses 15 ans, 9 mois et 25 jours, celui qui est né en 2004 est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du championnat de Turquie. Pour rappel, le jeune joueur est connu de la France puisqu’il avait effectué un stage au Paris Saint-Germain. En France, c’est toujours Laurent Paganelli qui détient le record avec 15 ans et 10 mois sous les couleurs de Saint-Etienne.