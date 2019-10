Pensionnaire de Championship, le club de Swansea City a condamné le comportement « honteux » de certains de ses supporters, coupables d’avoir imprimé de fausses cartes d’embarquement qui se moquaient de la mort d’Emiliano Sala. Avant le derby du sud du pays de Galles opposant Swansea (9e) à Cardiff City (13e) dimanche au Liberty Stadium, l’image d’une fausse carte d’embarquement portant le nom de Sala a circulé sur les réseaux sociaux. Un tract sur lequel on distingue Nantes comme ville d’origine et Cardiff comme destination. Le commandant de bord est Mikey Dye, un fan de Cardiff qui avait été tué en marge d’une rencontre opposant l’Angleterre au pays de Galles en 2011. Le numéro de vol est « D3AD » (dead, mort en anglais), tandis que Swansea City Airlines figure en en-tête, avec le blason du club.

Si l’on ignore pour le moment l’auteur de cet acte, le club de Swansea n’a pas tardé à réagir, déclarant : « le club de Swansea City a été averti de l’image honteuse qui circule actuellement sur les réseaux sociaux en marge du derby du sud du Pays-de-Galles, programmé dimanche, concernant le décès de l’attaquant de Cardiff City, Emiliano Sala. Nous travaillons en étroite collaboration avec la police du Pays-de-Galles du Sud, qui mènera une enquête pour identifier la source initiale ». Le club précise également que l’image est honteuse et ne représente en aucun cas le club ou ses supporters et lance un avertissement. « Nous avons une politique de tolérance zéro à l’égard de tout comportement discriminatoire, inacceptable ou antisocial, et cette dernière sera appliquée rigoureusement avant, pendant et après le derby de dimanche. Tout supporteur affichant ce type de matériel ou ayant un comportement inacceptable fera l’objet de poursuites pénales. »