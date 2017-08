Avec l’arrivée historique de Neymar, le Paris Saint-Germain tient sa cinquième étoile brésilienne (il rejoint ses compatriotes Lucas, Thiago Silva, Dani Alves et Marquinhos). Thiago Silva, le plus ancien des Brésiliens au PSG, a d’ailleurs indiqué au Canal Football Club qu’il a beaucoup poussé Neymar à rejoindre le club de la capitale.

« J’étais au Brésil, j’appelais tous les jours. Je lui ai parlé de la ville de Paris que j’aime beaucoup et du club. Je lui ai dit que le club était prêt pour l’acheter et là il était très content et je crois qu’à la fin il a pris la bonne décision. Nous ne sommes pas là pour vendre les joueurs. Nous sommes là pour acheter, pour faire une bonne équipe. ».