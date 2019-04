Présent en conférence de presse avant la réception du Racing Club de Strasbourg dimanche soir, Thomas Tuchel a évoqué la possibilité que le PSG décroche son titre de champion face aux Alsaciens. Si Lille ne s’impose pas à Reims et que le club parisien l’emporte au Parc des Princes, il sera sacré champion de France à la 31ème journée.

« Je dois dire honnêtement que je ne pense pas à ça. Si tu gagnes toujours, tu arrives à un point où tout le monde pense que c’est facile ou que l’adversaire n’est pas assez fort. Cela arrive mais ce n’est pas de notre faute. Nous sommes forts et jouons une bonne saison. Ce n’est pas mieux d’être champion plus tard. On joue notre saison pas à pas. Notre équipe est extraordinaire. On reste concentré et on joue avec faim toujours. C’est important pour moi, » a ainsi expliqué l’entraîneur du PSG.