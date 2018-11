André-Pierre Gignac n’en finit plus de performer au Mexique. Alors que la saison régulière du Tournoi d’ouverture vient de se terminer, son équipe des Tigres de Monterrey, avec qui il a prolongé son contrat, s’est imposée face au Club Deportivo Guadalajara (1-0) ce dimanche, pour la 17e et dernière journée. Et l’ancien Marseillais termine en tête du classement des buteurs, avec 14 réalisations en 16 rencontres, comme le rapporte L’Équipe.

Son quadruplé lors de la 16e journée face au Puebla FC (victoire 6-1) lui a permis de parfaire ses statistiques. Scorant à 94 reprises avec les Tigres, il n’est plus qu’à 8 unités de Tomas Boy, le meilleur buteur de l’histoire du club avec 102 réalisations. Ce n’est pas la première fois qu’il est meilleur buteur en Liga MX : lors du Tournoi de clôture 2016, il avait réussi le même exploit, avec 13 buts marqués. Sixième au classement, son équipe affrontera les Pumas en quart de finale du Tournoi de clôture (match aller le mercredi 28 novembre, match retour le samedi 1er décembre).