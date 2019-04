Titulaire pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions remporté par Tottenham sur sa pelouse contre Manchester City (1-0), Harry Kane s’est une nouvelle fois blessé. Touché dans un contact avec Fabian Delph, l’attaquant anglais va beaucoup manquer à son équipe et il ne disputera pas le match retour contre les Skyblues.

Et selon la presse anglaise et le Daily Mail, Harry Kane espère être de retour pour la finale de la Ligue des Champions, le 1er juin prochain. De plus, il viserait également la phase finale de la Ligue des Nations, qui débutera le 6 juin. Dans un tweet, ce dernier a assuré qu’il « reviendra plus fort que jamais ».

Gutted to go off injured but every setback is a chance to come back stronger than ever. Big finish from the boys to go on and win ! #COYS #UCL pic.twitter.com/vWR79WlMT6

— Harry Kane (@HKane) 10 avril 2019