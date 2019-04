Première demi-finale de la Ligue des Champions ce mardi soir en attendant ce mercredi le choc entre le FC Barcelone et Liverpool au Camp Nou. Les joueurs de Tottenham accueillent les joueurs de l’Ajax Amsterdam. Les Spurs étaient invaincus jusqu’à ce week-end dans leur nouvel antre et une défaite contre West Ham (0-1). Les Néerlandais, eux, n’ont pas évolué en Eredivisie ce week-end grâce à la ligue hollandaise.

Tottenham se présente dans un 3-4-2-1 avec Hugo Lloris dans les cages. Le gardien français peut compter sur Tobi Alderweireld, Davinson Sanchez et Jan Vertonghen en défense. Kieran Trippier et Danny Rose évoluent en tant que pistons tandis que Victor Wanyama et Christian Eriksen forment le double pivot. Enfin, Fernando Llorente est soutenu par Dele Alli et Lucas Moura.

De son côté l’Ajax Amsterdam s’organise dans un 4-3-3 avec André Onana dans les buts. Ce dernier voit Joël Veltman, Matthijs de Ligt, Daley Blind et Nicolas Tagliafico se présenter devant lui. Lasse Schöne et Frenkie de Jong forment le double pivot avec Donny van de Beek un cran plus haut. Hakim Ziyech et David Neres accompagnent Dusan Tadic sur le front de l’attaque.

Tottenham : Lloris - Alderweireld, Sanchez, Vertonghen - Trippier, Wanyama, Eriksen, Rose - Alli, Lucas - Llorente

Ajax : Onana - Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne, de Jong - van de Beek - Ziyech, Tadic, Neres

Retrouvez les notes du match à l’issue de la rencontre sur Foot Mercato.