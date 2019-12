En avril 2019, Tottenham investissait officiellement son nouveau stade, le Tottenham Hotspur Stadium que l’on vous présentez récemment. Un écrin à milliard d’euro ultra sophistiqué et à la pointe de la technologie. Daniel Levy, le président et propriétaire du club, envisage même de faire un appel d’offre pour un naming du stade. Mais pas à n’importe quel prix.

Selon The Telegraph, le patron du club londonien réclame 30 M€ par an pendant 15 ans pour associer son stade à un partenaire financier, ce qui rapporterait plus de 440 M€ sur cette période. Un joli pactole !