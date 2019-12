En novembre dernier, Tottenham décidait de limoger Mauricio Pochettino après cinq ans et demi de bons et loyaux services. Une éviction brutale du manager argentin qui avait d’ailleurs suscité une certaine émotion en Premier League. Dans une interview accordée à l’Evening Standard, le président des Spurs Daniel Levy est revenu sur cette décision très compliquée à prendre.

« Vous devez comprendre que j’avais construit une relation personnelle avec Mauricio depuis cinq ans et demi. Ce n’est pas quelque chose que j’ai voulu. Ce fut incroyablement difficile, je lui ai dit et il a très bien compris. Ce n’était pas personnel et je suis sûr qu’il reviendra plus fort et qu’il aura une opportunité d’entraîner un grand club. Peut-être qu’un jour il reviendra chez nous, » a ainsi commenté l’homme fort de Tottenham. L’intéressé appréciera sûrement l’hommage...