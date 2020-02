Un changement d’entraîneur peut bouleverser radicalement la carrière d’un joueur. Danny Rose en a fait les frais lors de l’arrivée de José Mourinho à Tottenham, qui a remplacé Mauricio Pochettino sur le banc des Spurs. Titulaire régulier sous les ordres de l’Argentin, le latéral gauche anglais n’a ensuite débuté dans le onze du technicien portugais qu’à deux reprises sur quinze possibles toutes compétitions confondues, depuis le 23 novembre dernier. Désireux de disputer l’Euro 2020 avec les Three Lions cet été, Danny Rose a été prêté par la formation londonienne à Newcastle jusqu’à la fin de la saison afin de retrouver du temps de jeu outre-Manche.

Invité sur les ondes de la BBC, le Magpie est revenu sur sa situation à Tottenham avec José Mourinho, comme le rapporte le Daily Mail : « je pense que je n’ai pas eu autant de chance que tout le monde derrière. Un mois après l’arrivée de Mourinho, je savais que je n’allais jamais jouer. C’était difficile de m’entraîner en sachant que je n’allais pas jouer. Mais pour être honnête, je pensais que je continuerais à jouer. Désormais, j’ai la chance de jouer chaque semaine. Je veux rejouer au football avant l’Euro l’été prochain. J’ai encore beaucoup à faire, mais j’ai confiance en mes capacités et je sais que je peux vais bien faire. Cela n’a pas fonctionné, mais je respecte Mourinho et ce qu’il fait au club ». Le 2 mai prochain, Newcastle accueillera Tottenham (36e journée de Premier League). Danny Rose aura ainsi l’occasion de recroiser la route du Portugais et de lui prouver qu’il a pris la mauvaise décision à son égard.