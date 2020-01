Loin d’être indispensable à Tottenham, Danny Rose (29 ans) souhaitait s’envoler vers d’autres cieux en janvier. Le latéral gauche a disputé douze rencontres en Premier League depuis le début de saison.

L’international anglais qui voulait obtenir du temps de jeu, va se relancer avec Newcastle. Les Magpies ont officialisé l’arrivée du joueur ce jeudi soir. Rose est prêté jusqu’en juin prochain par Tottenham.

#NUFC are delighted to announce the signing of Danny Rose from @SpursOfficial on loan until the end of the season.

Welcome to Newcastle United, Danny !

— Newcastle United FC (@NUFC) January 30, 2020