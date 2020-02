La vidéo postée sur Snapchat par Dele Alli (23 ans), dans laquelle le milieu de terrain offensif de Tottenham se moque de l’épidémie de coronavirus, a fait le buzz sur la toile ces dernières heures. Dans cet enregistrement, qu’a relayé le Daily Star samedi, on y voit le joueur des Three Lions se filmer dans un aéroport puis pointer son téléphone vers une personne asiatique portant un masque au visage avant de finalement montrer un gel antibactérien, le tout commenté de la phrase suivante : « le virus devra être plus rapide que ça pour m’infecter ».

La vidéo suscitant de vives réactions négatives et critiques, Dele Alli, qualifié de raciste par certains, avait évidemment rapidement supprimé la séquence de son réseau social avant de faire passer un premier message d’excuse dans le tabloïd britannique : « je regrette d’avoir mis en ligne cette vidéo sur mon compte Snapchat et je l’ai immédiatement retirée quand j’ai compris qu’elle pouvait offenser. Ce n’était pas du tout mon intention. Je présente mes plus sincères excuses à ceux que j’ai pu offenser ». Et le principal intéressé ne s’est pas arrêté là et a présenté ses excuses à la communauté chinoise sur le réseau social Weibo : « ce n’était pas drôle. Je l’ai réalisé immédiatement et je l’ai retiré, a expliqué l’attaquant anglais de Tottenham. Je me suis laissé avoir et j’ai entraîné le club. Je ne veux pas que vous ayez cette (mauvaise) impression de moi », a déclaré Dele Alli, dans des propos relayés par L’Equipe.