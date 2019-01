Moussa Sissoko va devoir s’absenter des terrains pendant quelques jours. Titulaire contre Manchester United le week-end passé, le Français est sorti blessé, touché à la cuisse.

Tottenham vient de communiquer à ce sujet et informe que le milieu de terrain sera out pour deux semaines minimum. Il va donc manquer aux Spurs pour les 4 prochains matches minimum.

TEAM NEWS : @MoussaSissoko (groin) – muscle strain sustained against Manchester United, expected to be out for approximately two weeks. pic.twitter.com/tEWHhEvpgn

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 18, 2019