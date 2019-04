Alors que le nouveau stade de Tottenham, le Tottenham Hotspur Stadium, a été présenté dimanche dernier au public, lors d’une rencontre entre les U18 des Spurs et ceux de Southampton, les joueurs des Lilywhites semblent déjà conquis par leur nouvelle enceinte. S’ils devront attendre le 3 avril pour pouvoir y jouer, lors de la réception de Crystal Palace, certains n’ont pas manqué de s’enthousiasmer devant cet édifice de 62 062 places, construit en lieu et place de White Hart Lane.

C’est notamment le cas de l’ailier gauche du club londonien, Heug-Min Son, qui a hâte de pouvoir évoluer dans ce nouveau stade : « Bien sûr, White Hart Lane me manque, mais le nouveau stade est incroyable, a indiqué le Sud-Coréen, dans des propos rapportés par The Guardian. Le terrain, la vue, les gradins, c’est incroyable. Enfin, nous rentrons à la maison et c’est génial d’être de nouveau parmi les fans. Ils en avaient marre, aussi, de Wembley. Bien sûr, Wembley est un très beau stade, mais ce n’est pas vraiment notre maison. Je pense que les supporters sont très heureux, tout comme nous. Le plus important maintenant sera nos performances dans ce nouveau stade. »