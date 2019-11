Un coup dur. Le 5 octobre dernier, Hugo Lloris s’est gravement blessé face à Brighton. Rapidement, Tottenham avait donné des nouvelles du gardien français. « Nous pouvons confirmer que Hugo Lloris a été victime d’une luxation du coude lors du match d’aujourd’hui contre Brighton. (...) L’évaluation se poursuivra au cours de la semaine à venir pour déterminer l’étendue de la blessure et la durée nécessaire à sa rééducation ». Quelques jours plus tard, les Spurs ont annoncé la longue indisponibilité du Frenchy. « Hugo Lloris a subi de nouveaux examens ce matin après avoir subi une dislocation du coude lors de notre match contre Brighton samedi. Les résultats ont montré que, bien que l’opération ne soit pas nécessaire, notre capitaine a subi des lésions ligamentaires et ne devrait pas reprendre l’entraînement avant la fin de l’année 2019 ».

Ce jeudi, les Anglais ont donné des nouvelles de l’international français. « Après des tests et des examens cliniques approfondis, Hugo Lloris a subi une opération au coude gauche. Le gardien français s’est disloqué le coude et a subi des lésions ligamentaires lors de notre match de Premier League contre Brighton & Hove Albion le mois dernier. La chirurgie a été conseillée après des examens plus approfondis par des spécialistes qui ont découvert que le coude restait instable. Notre capitaine de club reste sur la bonne voie pour reprendre l’entraînement au début de l’année prochaine. », ont expliqué les Londoniens.