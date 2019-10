Tottenham vit un début de saison très compliqué. En onze rencontres toutes compétitions confondues, les Spurs n’ont connu la victoire qu’à trois reprises, pour trois nuls et surtout cinq défaites, dont une élimination en EFL Cup face à Colchester, formation de division 4. Et la semaine du club anglais est tout simplement cauchemardesque. Opposés au Bayern Munich mardi soir en Ligue des Champions, les joueurs de Mauricio Pochettino ont reçu une énorme claque (2-7). Et ce samedi, ces derniers se sont lourdement inclinés sur la pelouse de Brighton (0-3). Mais ce n’est pas le pire.

Capitaine de Tottenham, Hugo Lloris s’est sérieusement blessé lors de cette rencontre de la 8e journée de Premier League au Amex Stadium. Après avoir relâché le ballon devant sa ligne (Maupay en a profité pour marquer, ndlr), l’international français est retombé sur son bras gauche. Sérieusement touché au coude, le gardien âgé de 32 ans a alors été évacué sur civière, sous assistance respiratoire. L’inquiétude était donc de mise et après la rencontre, l’entraîneur argentin des Spurs a donné les premières nouvelles au micro de la BBC : « nous n’avons pas eu de bonnes nouvelles en provenance de l’hôpital. Mais le club expliquera précisément ce qui est arrivé à Hugo, et communiquera afin que l’on sache la réalité des choses. »

Lloris ne rejouera pas avant 2020

Le communiqué de Tottenham était alors attendu et, samedi, le club londonien a donné la nature exacte de la blessure du Français. « Nous pouvons confirmer que Hugo Lloris a été victime d’une luxation du coude lors du match d’aujourd’hui contre Brighton. (...) L’évaluation se poursuivra au cours de la semaine à venir pour déterminer l’étendue de la blessure et la durée nécessaire à sa rééducation », pouvait-on lire dans celui-ci. Il fallait donc attendre encore un peu pour connaître la durée de l’indisponibilité du champion du Monde.

Et ce lundi, Tottenham a fait un petit point sur cette blessure au coude de son capitaine. « Hugo Lloris a subi de nouveaux examens ce matin après avoir subi une dislocation du coude lors de notre match contre Brighton samedi. Les résultats ont montré que, bien que l’opération ne soit pas nécessaire, notre capitaine a subi des lésions ligamentaires et ne devrait pas reprendre l’entraînement avant la fin de l’année 2019 », expliquent les Spurs. Avec cette absence, le portier âgé de 32 ans va donc manquer des échéances importantes, comme le reste des matches de la phase de groupes de Ligue des Champions, les chocs notables contre Liverpool (voire le retour prévu le week-end du 11 janvier 2020), Manchester United et Chelsea, et évidemment, les quatre prochains rendez-vous en équipe de France.

Hugo Lloris has undergone further assessment this morning after sustaining a dislocated elbow in our match against Brighton on Saturday. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 7, 2019

