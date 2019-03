Tottenham a pris un sacré pari l’été dernier : celui de ne pas recruter. En effet, en ne perdant que Mousa Dembélé cet hiver, les Spurs n’ont pas ressenti le besoin de se renforcer. Un pari qui, pour l’instant, se révèle payant puisque Tottenham est troisième de Premier League mais également en quarts de finale de la Ligue des Champions après sa qualification contre le Borussia Dortmund. Mais de son côté, Hugo Lloris craint que cette politique manque d’ambition comme il le déclare pour L’Equipe.

« Avec une philosophie complètement différente de nos concurrents, on arrive à être très compétitifs. Pour donner encore plus de crédit à tout ça, il faut gagner quelque chose. On va avoir un des plus beaux stades du monde, et c’est magnifique, mais il va falloir accompagner cette évolution. Je crois quand même qu’il sera difficile de franchir un palier sans recruter. Dans notre effectif, il y a des joueurs de très haut niveau qui peuvent évoluer dans n’importe quel club dans le monde et qui s’entraînent chaque jour pour gagner. Mais le risque existe qu’ils s’essoufflent. On a tous besoin, aujourd’hui, de sentir l’ambition du club à tous les niveaux », a ainsi déclaré Hugo Lloris.