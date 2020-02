Avec 7 buts en 23 matches de Premier League, Jack Grealish (24 ans) est le meilleur buteur d’Aston Villa. Ses performances feront évidemment de lui un joueur à surveiller sur le mercato estival. Et si un départ du numéro 10 semble être quasi-inévitable, Grealish aurait pu quitter les Villans bien plus tôt. The Sun révèle qu’à l’été 2018, Tottenham aurait pu le faire signer pour 7 M€, alors qu’il est désormais évalué à 95 M€.

Il y a un an et demi, Aston Villa était dans une situation financière délicate et cherchait désespérément à obtenir des rentrées d’argent. Tottenham était alors intéressé et son président, Daniel Levy, pensait pouvoir faire craquer le club basé à Birmingham en proposant 5M€ puis 4 M€. Mais pendant les négociations, les Villans ont été rachetés par les milliardaires Nassef Sawiris et Wes Edens. Le club montait alors son offre à 40 M€ mais le club londonien se retirait des discussions. Jack Grealish pourrait faire regretter cette décision aux Spurs ce dimanche après-midi puisqu’Aston Villa (17e) reçoit Tottenham (6e).