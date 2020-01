Privé de Harry Kane au moins jusqu’en avril, José Mourinho attend du renfort en attaque. Cette semaine, la presse portugaise relatait un intérêt prononcé de Tottenham pour l’attaquant du FC Porto Zé Luis (28 ans). Présent en conférence de presse avant le match face à Watford samedi (13h30), José Mourinho n’a pas confirmé cette piste mais a réitéré son souhait de voir débarquer un attaquant en janvier.

« Est-ce que nous avons besoin d’un attaquant ? Oui, si possible oui. Mais cela doit être une situation positive pour nous, en ce moment nous avons des joueurs offensifs qui sont très bons. Son, Lucas, Lamela, Lo Celso, Dele Alli. Bien sûr qu’ils sont très bons, mais il nous manque un buteur. Donc si c’est possible, nous ferons tout, et ce n’est pas facile mais nous essayons d’ajouter ce joueur à notre équipe, » a ainsi commenté le Special One. Reste à savoir si Tottenham trouvera chaussure à son pied avant le 31 janvier...