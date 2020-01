Alors que son contrat expire le 30 juin prochain, Christian Eriksen est libre de s’engager où bon lui semble en vue de la saison prochaine. Sky Italia révélait le 1er janvier dernier que l’Inter Milan faisait partie des prétendants pour accueillir le milieu offensif de 27 ans, que ce soit librement à la fin de la saison, ou dès cet hiver. Dans ce cas, une indemnité de transfert entrerait dans les négociations entre les Nerazzurri et Tottenham, qui conserve tout de même la main sur Eriksen, comme l’a rappelé José Mourinho, le coach des Spurs, le 3 janvier.

Giuseppe Marotta, le directeur sportif de l’Inter Milan, a en tout cas avoué lundi soir, après la victoire à Naples (3-1), être intéressé par l’international danois, comme le rapporte Sky Sports : « Les joueurs importants sont souvent liés à nous. Eriksen est un excellent joueur dont le contrat expire en juin et nous n’avons eu aucun contact avec Tottenham (à son sujet). Je crois savoir que beaucoup de clubs sont intéressés par ce joueur et nous n’avons entamé aucune négociation. Je dis seulement que c’est un joueur important et intéressant. Nous recherchons un milieu de terrain et un outsider. Nous sommes en contact avec plusieurs agences et agents pour améliorer notre équipe. Nous ne pouvons pas encore tirer des conclusions car nous voulons faire les choses calmement pour toujours garder la barre haute ». Christian Eriksen, qui a inscrit 3 buts et distillé 3 passes décisives toutes compétitions confondues en 24 matchs avec Tottenham cette saison, était arrivé à Londres en août 2013 en provenance de l’Ajax Amsterdam pour 13,5M€.