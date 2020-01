Nouvelle recrue de Tottenham, le jeune espoir portugais Gedson Fernandes (21 ans) est prêté pour 18 mois avec option d’achat par Benfica aux Spurs. Un renfort de poids pour une équipe amputée de Moussa Sissoko jusqu’à avril. Interrogé par le site officiel du club londonien, il s’est tout d’abord félicité des infrastructures du club londonien : « je n’ai pas de mots à dire sur le stade. Je n’ai jamais rien vu de tel, c’est incroyable ! Le terrain d’entraînement est fantastique aussi, les gens que j’ai rencontrés aujourd’hui sont fantastiques. » L’international lusitanien (2 capes) a ensuite parlé terrain.

« Je connais l’équipe parce que j’ai regardé certains matchs, j’ai des références comme Moussa Sissoko, je connais un peu Eric Dier parce qu’il a joué au Portugal et je connais l’entraîneur (José Mourinho ndlr) parce que c’est un grand entraîneur [...] Tous les jeunes joueurs veulent travailler avec José Mourinho parce qu’il est l’un des meilleurs, nous tous en tant que joueurs voulons rester près des meilleurs, donc c’est fantastique de travailler avec lui » a-t-il clamé fier de débuter une nouvelle aventure.

“It’s one big dream to come to this big Club.”



Gedson Fernandes on what it means to join Spurs.



