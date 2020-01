West Ham vit une saison compliquée, coincée dans une lutte pour le maintien pas vraiment envisagée en début de saison. Et sur le mercato, cela ne s’arrange pas vraiment. Il y a quelques jours, la presse anglaise faisait état d’un accord de principe avec Benfica au sujet d’un prêt avec option d’achat pour Gedson Fernandes, jeune milieu de terrain de 21 ans. Mais Tottenham est arrivé dans la bataille et a formulé une offre quasiment similaire.

Benfica l’a acceptée et le joueur a donné sa préférence aux Spurs, où il pourra retrouver son compatriote José Mourinho en guise d’entraîneur. « Nous sommes ravis d’annoncer que nous sommes parvenus à un accord avec Benfica pour le prêt de 18 mois de Gedson Fernandes. Ce prêt est assorti d’une option d’achat. Il portera le n° 30 jusqu’à la fin de la saison », peut-on lire sur le site de Tottenham.

We are delighted to announce that we have reached agreement for the 18-month loan of Gedson Fernandes from Benfica with an option to make the transfer permanent.

#BemVindoGedson #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 15, 2020