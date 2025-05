Le président de Manchester City promet un mercato monstrueux

S’il y a bien un entraîneur qui est content que la saison 2024-25 soit terminée, c’est bien Pep Guardiola. L’Espagnol n’a pas été épargné cette année, entre les résultats décevants de son équipe et les nombreuses blessures qui ont impacté son groupe. Malgré cela, il a toujours gardé la confiance de sa direction, quand d’autres auraient été virés après de tels résultats. Mieux, en novembre dernier, l’ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich a prolongé son contrat avec les Cityzens jusqu’en juin 2027. Une belle marque de confiance. Car les têtes pensantes des Skyblues n’imaginent pas pour le moment leur équipe première sans Guardiola.

La suite après cette publicité

Le président de City reconnaît des erreurs

Un entraîneur qu’ils comptent gâter en menant un gros mercato. C’est la promesse faite par le président de Man City, Khaldoon Al Mubarak. Comme chaque année, il a donné une longue interview au site officiel du club dans laquelle il a commencé par tirer un bilan de cette saison très éprouvante. « Finir là où nous avons fini est bien loin des ambitions que nous avions et bien loin de nos performances habituelles. Mais ce n’est pas grave. Nous en tirons beaucoup d’enseignements. Nous n’oublierons jamais ces nombreuses expériences et tous les défis auxquels nous avons été confrontés, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, durant toutes ces 17 dernières années. L’aboutissement de tout cela est une expérience qui, je le crois, nous servira énormément à l’avenir.»

La suite après cette publicité

Puis, il a reconnu que City avait fait des erreurs l’an dernier, en ne recrutant pas suffisamment. Seul Savinho était arrivé. «Ce club a connu, comme toujours, une véritable renaissance. Nous avons évolué, du moins si je regarde les 16 ou 17 dernières années passées dans ce club, avec tellement d’effectifs différents, et nous l’avons fait, je pense, de manière structurée au fil des ans. Avec le recul, l’été dernier, nous aurions probablement dû être plus agressifs dans certains changements nécessaires. Nous ne l’avons pas fait et cela nous a coûté cher cette année. Nous avions déjà commencé la reconstruction de cette équipe en janvier. Nous sommes très satisfaits. Nous sommes très satisfaits de ces quatre joueurs arrivés en janvier (Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis et Nico Gonzalez).»

Il promet un gros mercato

Il poursuit : « normalement, nous aimons travailler en été et ce n’est qu’en cas d’urgence, de besoin particulier, que nous investissons en janvier. C’est notre mode opératoire depuis au moins sept ou huit ans. Mais en janvier, il fallait agir. Nous reviendrons. Cette saison est désormais derrière nous. Aujourd’hui est un nouveau jour. Nous commençons à travailler et à préparer la saison prochaine. Et d’ailleurs, c’est ce que nous faisons depuis janvier. Nous allons tirer les leçons de cette saison, les bonnes comme les moins bonnes, nous nous améliorerons et progresserons. Je peux vous assurer que ce club fera tout son possible pour revenir au niveau que nous savons tous pouvoir atteindre et que nous atteindrons.»

La suite après cette publicité

Cela passera par un mercato très costaud. «Cela donne une idée de ce qui nous attend cet été, car nous allons poursuivre sur cette lancée, pour répondre aux besoins du club. Et je peux vous dire, c’est que nous avons clairement identifié qui sont les cibles, à quels postes, et nous avons clairement notre première option, notre deuxième option. Et nous allons nous concentrer sur notre travail, et ce sera très clair, très rapide. Notre objectif est d’être prêts avec la nouvelle équipe pour la Coupe du Monde des Clubs.» Tijjani Reijnders (AC Milan), Rayan Cherki (OL) ou encore Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) sont très appréciés par les Anglais, qui risquent d’accélérer dès l’ouverture du mercato réservé aux clubs qui vont participer au Mondial des Clubs cet été.