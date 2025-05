Les doigts d’honneur de Garnacho et Diallo aux fans de MU

Hier, Manchester United a été humilié par une sélection d’Asie du Sud-Est lors d’un match amical (1-0). Ce qui n’a pas été du goût de Ruben Amorim, qui a chargé ses joueurs. Mais certains font parler d’eux ce jeudi.

La suite après cette publicité

En effet, The Sun a partagé ue vidéo d’un fan de Manchester United en Malaisie. On y voit Amad Diallo en train de faire un doigt d’honneur aux supporters. Plus tard, c’est un cliché où l’on voit Amad Diallo et Alejandro Garnacho faire le même geste qui a fait parler. Certains estiment que ce sont sûrement les fans de MU qui leur ont demandé. Quoi qu’il en soit, cela fait jaser…