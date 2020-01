Après la rencontre perdue par Tottenham face à Liverpool (0-1), José Mourinho s’est exprimé pour faire part de son mécontentement quant à l’utilisation du VAR. À la 66e minute de la rencontre, Andrew Robertson pousse trop loin le ballon et tente de se rattraper. Mais Japhet Tanganga est arrivé dessus et l’Ecossais le percute pied en avant... rien dit l’arbitre. Les deux hommes étant au sol. Pourtant, le geste n’est pas sans rappeler l’intervention de Pierre-Emerick Aubameyang, expulsé face à Crystal Palace plus tôt dans l’après-midi.

Au Tottenham Hotspur Stadium, pas d’utilisation du VAR sur cette action. Le coach des Spurs a réagi à ce fait de jeu avec ironie après la rencontre. « Ils ont eu de la chance. Ils auraient très bien pu terminer le match à dix, mais à ce moment-là dans le bus du VAR ils étaient en train de prendre le thé et ils n’ont pas vu Robertson, qui aurait mérité un carton rouge, » a lancé José Mourinho, qui ne s’est pour autant pas servi de cet épisode pour justifier la défaite des siens.