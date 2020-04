José Mourinho s’attirait les foudres de ses dirigeants et des médias anglais la semaine passée après avoir entraîné plusieurs de ses joueurs dans un parc public, et de plus, sans le respect des consignes de sécurité. Dans la tourmente, le coach de Tottenham peut néanmoins compter sur son attaquant Lucas Moura. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a défendu le technicien lors d’un live Instagram pour Sky Sports.

« Mourinho se soucie bien sûr de notre forme physique. Il aime le football, il aime s’entraîner. Je ne pense pas que (l’entraînement au parc) ait été un gros problème. Il le sait et c’est un homme très professionnel. Mourinho se rend tous les jours au centre de formation avec son personnel et nous délivre les programmes d’entraînement. Nous nous voyons tous à 11h pour l’entraînement en ligne » a-t-il rapporté. José Mourinho appréciera.