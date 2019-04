Tottenham a fait une belle opération. Mardi soir, les Spurs se sont imposés 1 à 0 à domicile face à Manchester City. Il faudra terminer le boulot lors du match retour à l’Etihad Stadium. Mais les Skyblues ne comptent pas se laisser faire, eux qui ne sont pas abattus comme l’a expliqué Riyad Mahrez au micro de RMC.

« Non, personne n’est abattu. On sait qu’un quart de finale de Ligue des Champions n’est pas facile même si on connaît Tottenham. Ca fait partie du foot. C’est un match où les deux équipes ont géré. En deuxième période, on était mieux qu’eux. Ils ont marqué ce but. Ça ne change rien à notre approche du match retour. Il n’y a rien de désastreux ».