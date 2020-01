En conférence de presse, José Mourinho n’a pas pu esquiver les nombreuses questions entourant le mercato des Spurs. Outre la possible arrivée de Gedson Fernandes (Benfica), le cas de Christian Eriksen, ciblé par l’Inter Milan, est au cœur des débats.

Le Special One a confié à ce sujet : « Il jouera demain (aujourd’hui contre Middlesbrough en FA Cup). Après ça, il y a un match samedi et peut-être qu’il jouera. Je ne peux pas vous en dire plus. Nous avons atteint nos limites, nous avons beaucoup de joueurs blessés. Tous les joueurs que nous avons doivent être prêts à aider l’équipe. Nous ne sommes pas en état de penser autrement ». Puis il a ajouté : « Oui, je sais (ce qu’il va faire pour son avenir). Ce n’est pas à moi s’en parler, c’est à lui. Pour le moment, il est mon joueur et nous ne sommes pas en condition de ne pas pouvoir compter sur l’un de nos joueurs ». Le message est passé !