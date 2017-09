Après une année 2015-2016 pleine ponctuée par un bel Euro 2016, Moussa Sissoko n’a pas enchaîné. L’an passé, le milieu polyvalent français s’est engagé à Tottenham dans les derniers instants du mercato contre 35 millions d’euros et n’a pas fait soulever les foules, malgré ses 36 matches disputés. En 2017-2018, l’ancien joueur de Newcastle compte bien relever la tête, comme il l’a déclaré au micro d’ESPN :

« Cette saison sera totalement différente pour moi car j’aurais effectué la pré-saison avec l’équipe. L’an passé, j’ai signé à la dernière minute, sans préparation. C’était difficile. Maintenant, je me sens bien et prêt à me battre comme tout le monde pour donner le maximum. J’espère que nous ferons une grande saison. » Sissoko a déjà participé à 4 matches officiels des Spurs depuis la reprise, sans avoir pour l’instant marqué.