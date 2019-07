Recruté il y a quelques semaines par Tottenham, le milieu de terrain français Tanguy Ndombele faisait ses grands débuts contre la Juventus. Un match d’International Champions Cup remporté sur le score de 3-2 par les Spurs. Interrogé à l’issue de la rencontre au micro de Sports.fr, l’ancien joueur de Lyon s’est montré satisfait de cette première sortie. Il y a notamment délivré une passe décisive pour Lucas Moura.

« On est quand même content d’avoir gagné. C’est quand même la Juventus en face, c’est une grande équipe. On va se concentrer sur les matches qui nous restent à jouer » a lâché Tanguy Ndombele. Il est ensuite revenu sur son choix de rejoindre Tottenham : « c’est bien, c’est le bon choix pour moi, seul l’avenir nous le dira. Je reste concentré sur ce que j’ai à faire et j’espère que ça va bien se passer. »

Tanguy Ndombele sur son premier match avec Tottenham (contre la Juve) et sur ses premiers jours dans l'équipe : "je reste concentré sur ce que j'ai à faire et j'espère que ça va bien se passer". Il a demandé l'autorisation à Moussa Sissoko avant de parler #JUVTOT pic.twitter.com/3ksZqCh182 — JS Grond-Tran (@JS_Grond) 21 juillet 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10