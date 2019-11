La nomination de José Mourinho à Tottenham pourrait chambouler l’effectif des Spurs. En effet, alors qu’il ne lui reste plus que six mois de contrat, Toby Alderweireld avait dans l’idée de partir librement à l’issue de la saison afin de trouver un nouveau challenge. Mais il n’est pas impossible que les plans du Belge changent comme le rapporte The Telegraph.

En effet, le latéral droit verrait d’un très bon œil la venue du Special One qui aimerait construire sa défense avec l’ancien joueur de l’Atlético Madrid. Cependant, pour que l’aventure du joueur de 30 ans continue du côté du Tottenham Hotspur Stadium, il va falloir que le président du club, Daniel Levy, souhaite engager des négociations. Pour rappel, le joueur peut commencer à parler avec d’autres clubs en janvier afin de négocier un départ en juin.