Des décisions arbitrales qui ne passent pas. Lors du match entre le FC Nantes et Toulouse, dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1 (2-1), le TFC s’est encore incliné et pointe désormais à la 20e place au classement (12 pts). Mais les Violets n’ont pas été aidés par l’arbitre de la rencontre, Florent Batta, selon Antoine Kombouaré. L’entraîneur toulousain n’a pas apprécié la prestation de l’homme en noir et a dit tout le bien qu’il pensait de lui au micro de beIN Sports.

« Il ne faut pas avoir peur des mots. Aujourd’hui, il y a une grave erreur d’arbitrage qui nous fait jouer 1h10 à dix contre onze (expulsion de Kouadio Koné pour un deuxième carton jaune, 23e). Un carton rouge qui n’existe pas, un penalty très contestable (main d’Issiaga Sylla, 42e) et un deuxième but avec la Goal-line technology (53e). Le scénario était très compliqué... Je tiens à féliciter mes joueurs, j’ai aimé leur comportement et leur attitude mais c’est difficile de jouer contre onze Nantais et un douzième supporter avec les Nantais, l’arbitre... Je suis très en colère aujourd’hui, maintenant c’est comme ça... Il faut qu’on soit capable de relever la tête. »