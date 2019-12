Alors que le match entre Monaco et le Paris Saint-Germain est reporté à cause des intempéries qui touchent le sud de la France, le FC Nantes et Toulouse n’avaient pas ce problème et ont pu s’affronter ce dimanche après-midi. Et ce sont les Canaris qui ont pris le meilleur sur les Toulousains (2-1).

Abdoulaye Toure a ouvert le score sur penalty peu avant la mi-temps (1-0, 43e). Au retour des vestiaires, c’est Ludovic Blas qui a doublé la mise, bien aidé par la barre, sur une belle reprise au point de penalty (2-0, 53e). Dans les derniers instants, Aaron Leya Iseka a réduit le score sur penalty après consultation de la VAR (1-2, 90+7e). Un succès qui permet aux joueurs de Christian Gourcuff de retrouver le goût de la victoire, une première depuis 5 matches de championnat. Le FCN remonte à la 6e place (23 points). De son côté, le TFC continue de sombrer au classement avec cette 4e défaite de rang (20e, 12 points).