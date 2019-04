Dans le cadre de la 33ème journée de Ligue 1, Toulouse accueille le LOSC au Stadium. Pour le TFC, il s’agit de se rapprocher du maintien en cas de succès sur son adversaire du jour. Côté lillois, on vise une victoire pour garder ses distances avec l’Olympique Lyonnais, et assurer la deuxième place au classement.

Alain Casanova aligne un 3-4-3 avec le trio Durmaz, Gradel, Dossevi en attaque. De son côté, Christophe Galtier opte pour son traditionnel 4-2-3-1 et doit se passer des services de Xeka out jusqu’à la fin de la saison et d’Adama Soumaoro également blessé. Soumaré et Gabriel débutent la rencontre tout comme Leao en pointe.

Les compositions officielles

Toulouse : Reynet - Shoji, Jullien, Moubandjé - Amian, Sidibé, Sangaré, Sylla - Dossevi, Gradel, Durmaz

LOSC : Maignan - Celik, Fonte, Gabriel, Koné - Thiago Mendes, Soumaré - Pépé, Ikoné, Bamba - Leao