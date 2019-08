Grand artisan du maintien de Toulouse la saison passée (36 matches, 11 buts), Max-Alain Gradel (31 ans) va passer une année de plus sur les bords de la Garonne. Comme l’avait annoncé Alain Casanova, son entraîneur, un accord entre le club et le joueur a été convenu pour que l’attaquant reste une saison de plus au TFC.

Et l’international ivoirien (70 sélections, 12 buts) a officialisé sa décision sur son compte Instagram : « J’ai fait le choix du cœur en décidant de rester cette saison encore à Toulouse, convaincu par le projet du club et les messages de soutien des supporters », a-t-il écrit. Le capitaine des Violet est sous contrat jusqu’en 2021.

