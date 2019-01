On joue des matchs en retard de la 17e journée de Ligue 1 ce soir. Au Stadium, le Toulouse FC reçoit l’Olympique Lyonnais (19h). Quatorzièmes à quatre longueurs de la zone de relégation, les Toulousains seraient bien inspirés de l’emporter ce soir. Mais le TFC a bien du mal à domicile, où il n’a remporté aucun de ses sept derniers matchs de championnat. De leur côté, troisièmes, les Lyonnais restent sur deux matchs nuls en Ligue 1. Ils tenteront de poursuivre leur beau parcours à l’extérieur, où ils n’ont subi qu’une seule défaite lors de leurs 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues (6V, 5N).

Pour ce match, Alain Casanova aligne un 4-3-3, et peut compter sur le retour du milieu de terrain ivoirien Ibrahim Sangaré, de retour comme titulaire pour la première fois depuis octobre. Kalidou Sidibé et Yannick Cahuzac l’accompagnent. Devant, Durmaz et Jean entourent Mubele. Côté lyonnais, Bruno Genesio procèdent à une large revue d’effectif. Kenny Tete occupe le couloir droit, alors que derrière Morel et Solet accompagnent Denayer. Au milieu, Tousart est préféré à Ndombele, alors que Memphis évoluera en 10, derrière le duo Traoré-Cornet.

Les compositions d’équipes :

Toulouse : Reynet - Moreira, Amian, Jullien, Moubandje - Sangaré, Sidibé, Cahuzac - Jean, Mubele, Durmaz

OL : Lopes - Denayer, Solet, Morel - Tete, Tousart, Aouar, Mendy - Memphis - Traoré, Cornet